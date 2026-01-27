ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Суд отменил залог для Дубинского, нардеп останется в СИЗО

Украина, Вторник 27 января 2026 17:24
UA EN RU
Суд отменил залог для Дубинского, нардеп останется в СИЗО Фото: Александр Дубинский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуроров Офиса генпрокурора. Решение суда первой инстанции о возможности внесения залога для подозреваемого в госизмене народного депутата было отменено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным РБК-Украина, речь о нардепе Александре Дубинском.

Суд апелляционной инстанции согласился с позицией стороны обвинения и признал наличие рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством.

Позиция прокуратуры

В частности, речь идет о возможности влияния подозреваемого на свидетелей, препятствование уголовному производству, а также риск уклонения от правосудия.

В связи с этим мера пресечения в виде содержания под стражей была оставлена без альтернативы внесения залога.

Что известно о делах Александра Дубинского

Ранее мы писали, что по версии следствия он входил в состав преступной организации, созданной российской спецслужбой. Это дело уже передано в суд.

Кроме того, Дубинский является фигурантом производства по служебному подлогу. По данным следствия, он выезжал за пределы Украины под видом сопровождения отца на лечение.

Также нардеп привлекался к административной ответственности по делу, связанному с коррупцией. Суд признал его виновным, а поданная защитой апелляция была отклонена.

Также мы писали, что еще одно дело нардепа Александра Дубинского направили в суд. Речь идет о деле о незаконной переправке военнообязанного за границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд
Новости
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин