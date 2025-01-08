Ще одну справу Дубінського передали до суду

Ще одну справу нардепа Олександра Дубінського направили в суд. Йдеться про справу щодо незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили розслідування щодо чинного народного депутата та його колишнього помічника. Вони обвинувачуються в організації незаконного переправлення іншої особи через кордон України. Обвинувальний акт передано до суду.

ДБР не вказує ім'я нардепа. За даним джерел РБК-Україна, фігурантом є Олександр Дубінський.

Подробиці справи

ДБР спільно з СБУ викрили злочинну схему у листопаді 2023 року. Народний депутат у змові зі своїм колишнім помічником, який нині працює керівником громадської організації "Медіаоборона", у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини.

Родич співмешканки Дубінського виїхав з України до Молдови на автомобілі через один з пропускних пунктів. Як підстава для перетину державного кордону ним були надані документи, внесені в систему "Шлях" - витяг з розпорядження Київської ОВА про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ.

Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської РВА за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам "родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ, не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту.

Під час розслідування цього факту правоохоронці з’ясували, що чоловік встиг ще й другий раз скористатися розробленою нардепом та його спільником протиправною схемою, після чого не повертався в Україну. У 2023 році "родич" виїхав за кордон як водій волонтер за ідентичними документами від Київської ОВА на підставі клопотання громадської організації.

Також з’ясувалось, що насправді чоловік, за вказівкою Дубінського, мав прибути до Кишинева та чекати подальших інструкцій щодо транспортування особистого елітного авто нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту столиці Молдови до Відня.

Дубінський та голова громадської організації обвинувачуються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до семи років.