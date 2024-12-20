Нардеп Дубінський програв апеляцію у справі про корупцію

Народний депутат Олександр Дубінський програв апеляцію щодо адмінпорушення, пов'язаного з корупцією. Суд не задовольнив скаргу адвоката Дубінського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Суд визнав винним Олександра Дубінського у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Суд застосував до нього адміністративне стягнення у виді штрафу.

За даними слідства, нардеп, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні, діючи в умовах конфлікту інтересів, протиправно використав свої депутатські повноваження. Він надіслав депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації своїх особистих інтересів, жодним чином не пов’язаних із його депутатською діяльністю.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва раніше розглядав адміністративний протокол стосовно Дубінського про правопорушення, пов’язане з корупцією.

Київський апеляційний суд погодився із позицією прокурора та відмовив у задоволенні апеляційних скарг нардепа та його захисника. Таким чином рішенням суду першої інстанції визнали дійсним, а Дубінського винним.

У повідомленні ДБР не вказано ім'я фігуранта, але зазначені подробиці справи вказують на Олександра Дубінського.

Справи проти Дубінського

Скандальний нардеп Олександр Дубінський є фігурантом кількох кримінальних справ. Одна з них стосується службового підроблення. Слідство вважає, що Дубінський виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування.

Нардеп також фігурує у справі про організацію схеми незаконних виїздів за кордон.

Крім того, Дубінському оголосили підозру ще й у державній зраді. Слідчі встановили, що скандальний нардеп входив до складу злочинної організації, яку створила російська спецслужба.

Більше про Дубінського та у чому його звинувачують - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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