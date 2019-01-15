В РФ начался суд над украинскими моряками (обновляется)

Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Суд в РФ оставил под стражей 8 моряков

Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста 8 украинских моряков, которых незаконно задержали в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Судья вынесла решение в отношении украинских военнопленных Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов и продлить срок содержания под стражей до 24 апреля", - огласила решение судья Альбина Галимова.

Напомним, Лефортовский суд Москвы отказался передать рассмотрение ходатайств о продлении ареста задержанным в Керченском проливе украинским морякам в военный суд.

Отметим задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд разделил моряков на несколько групп, чтобы вынести решение о продлении ареста в один день. Тажке суд проводит заседание по продлению ареста украинским морякам в закрытом режиме.