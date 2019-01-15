ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У РФ почався суд над українськими моряками (оновлюється)

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 14:48
У РФ почався суд над українськими моряками (оновлюється)
Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Суд в РФ залишив під вартою 8 моряків

Лефортовський суд Москви продовжив до 24 квітня строк арешту 8 українських моряків, яких незаконно затримали в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Суддя винесла рішення щодо українських військовополонених Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцкого, Сергія Цибизова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка та Андрія Шевченка.

"Суд постановив задовольнити клопотання слідчих органів і продовжити термін утримання під вартою до 24 квітня", - оголосила рішення суддя Альбіна Галімова

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви відмовився передати розгляд клопотань про продовження арешту затриманим в Керченсокм протоці українським морякам у військовий суд.

Зазначимо затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді.

Раніше повідомлялося, що Лефортовський суд розділить моряків на кілька груп, щоб винести рішення про продовження арешту в один день. Також суд проведе засідання щодо продовження арешту українським морякам в закритому режимі.

 

Росія відмовилася розглядати справу українських моряків у військовому суді Дипломати з ЄС та США приїхали на суд над українськими моряками
Новини України морякиСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся