У РФ почався суд над українськими моряками (оновлюється)

Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Суд в РФ залишив під вартою 8 моряків

Лефортовський суд Москви продовжив до 24 квітня строк арешту 8 українських моряків, яких незаконно затримали в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Суддя винесла рішення щодо українських військовополонених Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцкого, Сергія Цибизова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка та Андрія Шевченка.

"Суд постановив задовольнити клопотання слідчих органів і продовжити термін утримання під вартою до 24 квітня", - оголосила рішення суддя Альбіна Галімова

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви відмовився передати розгляд клопотань про продовження арешту затриманим в Керченсокм протоці українським морякам у військовий суд.

Зазначимо затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді.

Раніше повідомлялося, що Лефортовський суд розділить моряків на кілька груп, щоб винести рішення про продовження арешту в один день. Також суд проведе засідання щодо продовження арешту українським морякам в закритому режимі.