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Россия отказалась рассматривать дело украинских моряков в военном суде

Новости » Общество    15.01.2019 - 13:20
Россия отказалась рассматривать дело украинских моряков в военном суде
Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Защита украинских моряков просила передать дело в военный суд

Лефортовский суд Москвы отказался передать рассмотрение ходатайств о продлении ареста задержанным в Керченсокм проливе украинским морякам в военный суд. Об этом заявил адвокат Николай Полозов, защищающий командира моряков Дениса Гриценко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

Адвокат отметил, что защита моряков настаивала на том, что решать вопрос о продлении морякам срока содержания под стражей должен именно военный суд, поскольку Киев считает их военнопленными.

Напомним, задержанные в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде. 

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд разделит моряков на несколько групп, чтобы вынести решение о продлении ареста в один день. Тажке суд проведет заседание по продлению ареста украинским морякам в закрытом режиме.

РБК-Украина писало, что адвокаты украинских моряков настаивают на открытых судебных заседаниях. Планируется, что на заседании должны присутствовать СМИ, украинский омбудсмен Людмила Денисова и родственники пленных. "Наши адвокаты 15 января заявят в суде ходатайство о проведении открытых судебных заседаний, отвечающих принципам гласности", - говорится в сообщении.

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