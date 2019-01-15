Денісова розповіла, як будуть продовжувати арешт українським морякам

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovaombudsman)

Для розгляду справи моряків розділили на групи

Судове засідання щодо продовження арешту захопленим українським морякам розпочнеться о 09:30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

Зокрема, вона зазначила, що разом з родичами моряків вже прибула на засідання Лефортовського суду.

"Наших хлопців розподілили для розгляду справи на 6 груп по 4 людини. Перші три групи будуть розглядатися з 9:30. В очікуванні. Хочемо скоріше побачити наших моряків", - додала Денісова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське слідство попросило закрити від ЗМІ засідання щодо продовження строку арешту українським морякам, які були захоплені в Керченській протоці. Крім того, обвинувачення просить не розголошувати підсумки засідання без узгодження зі слідчим.

"Навіщо це робиться, якщо приховувати нічого, не зрозуміло", - прокоментувала новину Денісова.

У той же час адвокати українських моряків наполягають на відкритих судових засіданнях. Планується, що на засіданні мають бути присутні ЗМІ, український омбудсмен Людмила Денісова і родичі полонених.