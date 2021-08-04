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Суд разблокировал предписание НАПК. Агентство вновь требует уволить Витренко

Автор: Дмитрий Кузнецов

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) потребовало от Кабинета министров выполнить предписание о разрыве контракта с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко. Апелляционный суд отменил решение ОАСК о приостановке требования НАПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Предписание НАПК в Кабмин о незаконном назначении руководителя НАК "Нафтогаз Украины" подлежит исполнению - апелляционный суд отменил решение ОАСК (окружного апелляционного суда Киева - ред.) о приостановлении действия предписания", - цитирует пресс-служба главу НАПК Александра Новикова.

В агентстве напомнили, что 3 августа Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу НАПК и отменил решение ОАСК, которым было остановлено действие предписания НАПК Кабинету министров Украины.

Напомним, в середине июня НАПК выступило с позицией о том, что Витренко назначили главой "Нафтогаза" с нарушением законодательства.

Сначала агентство направило предписание с требованием уволить Витренко в Кабмин, а 1 июля - набсовету НАК.

Отметим, в начале июля Окружной административный суд Киева заблокировал оба предписания с требованием уволить Витренко.

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Юрий ВитренкоНАПКНафтогаз Украины