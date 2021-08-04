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Суд розблокував припис НАЗК. Агентство знову вимагає звільнити Вітренка

Автор: Дмитрий Кузнецов

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) зажадало від Кабінету міністрів виконати припис про розрив контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренко. Апеляційний суд скасував рішення ОАСК про припинення вимоги НАЗК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Припис НАЗК до Кабміну про незаконне призначення керівника НАК "Нафтогаз України" підлягає виконанню - Апеляційний суд скасував рішення ОАСК (окружного апеляційного суду Києва - ред.) про призупинення дії припису", - цитує пресслужба главу НАЗК Олександра Новікова.

В агентстві нагадали, що 3 серпня шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу НАЗК і скасував рішення ОАСК, яким було зупинено дію припису НАЗК Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, в середині червня НАЗК виступило з позицією про те, що Вітренко призначили головою "Нафтогазу" з порушенням законодавства.

Спочатку агентство направило Припис з вимогою звільнити Вітренко в Кабмін, а 1 липня - наглядовій раді НАК.

Зазначимо, на початку липня Окружний адміністративний суд Києва заблокував обидва приписи з вимогою звільнити Вітренко.

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Юрій ВітренкоНАПКНафтогаз України