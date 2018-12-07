Суд Полтавы отказал стороне обвинения в принудительном приводе Кернеса

Фото: Геннадий Кернес (УНИАН)

Суд также отказался приостановить производство в отношении Кернеса

Полтавский апелляционный суд отказал стороне обвинения в принудительном приводе мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MediaPort.

Как сообщается, сегодня в суде Полтавы состоялось очередной заседание, на котором рассматривается жалоба прокуроров на закрытие дела Кернеса. Сам Кернес на заседание не явился. По словам стороны защиты, причиной неявки Кернеса в суд является болезнь.

Прокурор по делу просил суд приостановить производство в отношении Кернеса в связи с его болезнью или применить к нему принудительный привод, но суд отказал.

"В январе следующего года заканчивается срок привлечения обвиняемых к ответственности по двум статьям. Это еще один вопрос... Мы не сможем дальше сдвинуться, если суд не примет одно из этих решений - или мы применяем привод, или прекращаем в отношении Кернеса и продолжаем слушание в отношении остальных обвиняемых. Иначе мы останемся на месте, и это будет продолжаться дальше и дальше", - заявил прокурор Александр Ганилов.

В свою очередь, адвокат мэра Харькова Александр Гунченко заявил, что Кернес находится на больничном с 5 декабря и ему рекомендован постельный режим.

"На сегодняшний день отсутствуют обстоятельства для приостановки уголовного производства, учитывая отсутствие надлежащих медицинских документов о том, что обвиняемый Кернес заболел тяжёлой длительной болезнью, которая исключает его участие в судебном производстве. Согласно предоставленной защитником справке из медицинского учреждения, коллегия считает, что на сегодняшний день также отсутствуют основания для применения привода, учитывая наличие болезни", - решил судья.

Напомним, 10 августа текущего года Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Майдана зимой 2014 года. В свою очередь, Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда о закрытии дела Кернеса.