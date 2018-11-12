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Суд Полтавы перенес рассмотрение апелляции на закрытие дела Кернеса на 23 ноября

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 14:07
Суд Полтавы перенес рассмотрение апелляции на закрытие дела Кернеса на 23 ноября
Фото: Геннадий Кернес (УНИАН)

Кернес не приехал на судебное заседание из-за ухудшения состояния здоровья

Полтавский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на закрытие дела мэра Харькова Геннадия Кернеса на 23 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение судьи Владимира Костенко.

Сам Кернес на судебное заседание в Полтаву не приехал, как сообщила его адвокат, причиной является ухудшение состояния здоровья. Также в суде сообщили, что сегодня в Верховном суде рассматривается вопрос о направлении дела в другой суд.

"В связи с тем, что сегодня решается вопрос об изменении подсудности данного производства, а также учитывая неявку участников производства мы переносим судебное заседание на 23 ноября на 11:00", - отметил судья.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня Полтавский апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на судебное решение по делу Кернеса.

Отметим, 10 августа текущего года Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Майдана зимой 2014 года.

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