Суд Полтави відмовив стороні обвинувачення в примусовому приводі Кернеса

Фото: Геннадій Кернес (УНІАН)

Суд також відмовився призупинити провадження щодо Кернеса

Полтавський апеляційний суд відмовив стороні обвинувачення в примусовому приводі мера Харкова Геннадія Кернеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MediaPort.

Як повідомляється, сьогодні в суді Полтави відбулося чергове засідання, на якому розглядається скарга прокурорів на закриття справи Кернеса. Сам Кернес на засідання не з'явився. За словами сторони захисту, причиною неявки Кернеса в суд є хвороба.

Прокурор по справі просив суд призупинити провадження щодо Кернеса у зв'язку з його хворобою або застосувати до нього примусовий привід, але суд відмовив.

"В січні наступного року закінчується термін притягнення обвинувачених до відповідальності за двома статтями. Це ще одне питання... Ми не зможемо далі зрушитися, якщо суд не прийме одне з цих рішень - або ми застосовуємо привід, або припиняємо відносно Кернеса і продовжуємо слухання щодо інших обвинувачених. Інакше ми залишимося на місці, і це буде продовжуватися далі і далі", - заявив прокурор Олександр Ганілов.

У свою чергу, адвокат мера Харкова Олександр Гунченко заявив, що Кернес знаходиться на лікарняному з 5 грудня і йому рекомендовано постільний режим.

"На сьогоднішній день відсутні обставини для припинення кримінального провадження, враховуючи відсутність належних медичних документів про те, що обвинувачений Кернес захворів на тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні. Згідно наданої захисником довідки з медичного закладу, колегія вважає, що на сьогоднішній день відсутні підстави для застосування приводу, враховуючи наявність хвороби", - вирішив суддя.

Нагадаємо, 10 серпня поточного року Київський районний суд Полтави закрив справу стосовно Кернеса та його охоронців, яких підозрювали у викраденні та погрозах вбивством прихильникам Майдану взимку 2014 року. У свою чергу, Генпрокуратура подала апеляцію на рішення суду про закриття справи Кернеса.