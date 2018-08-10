Суд закрыл дело Кернеса

Обвинение сможет обжаловать закрытие дела Кернеса в течение 7 дней

Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Майдана зимой 2014 год. Соответствующее решение зачитал судья Андрей Антонов.

Зачитывая решение, Антонов отметил, что обвинение фактически устранилось от доказательства вины Кернеса, из-за чего дело рассматривалось четвертый год подряд. Кроме того, последние семь заседаний, в ходе которых должны были пройти дебаты, прокуроры пропустили. Таким образом, суд расценил позицию прокуратуры как отказ от обвинительного акта и вынес решение о закрытии дела.

Дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством сторонникам Майдана, расследовалось с февраля 2014 года. В марте 2015 года Генпрокуратура объявила о завершении досудебного расследования.

Отметим, Кернес фигурирует еще в одном уголовном деле. В сентябре 2016 года прокуратура и СБУ провела обыски в его помещениях по делу об организации схемы по хищению 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд гривен.

Подозреваемым в этом деле проходит нардеп Михаил Добкин. В июле ГПУ завершила досудебное расследование в отношении него. В материалах дела указывается, что Добкин и экс-чиновники Харьковского горсовета способствовали завладению участками площадью более 74 га. Территориальной общине Харькова был нанесен ущерб в 230 млн гривен.