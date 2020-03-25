Суд отказался отпустить Ассанжа под залог

Лондонский суд отказался отпустить под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, несмотря на заявления адвокатов об угрозе заражения коронавирусом в тюрьме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Суд постановил, что Ассанж должен оставаться в тюрьме Белмарш в Лондоне, несмотря на пандемию коронавируса.

В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование.

Кроме того, свыше 60 врачей считают, что жизнь основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа находится в опасности, и он нуждается в срочной медицинской и психологической помощи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Ассанжа задержали в Лондоне в 2019 году - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.