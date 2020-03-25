Суд відмовився відпустити Ассанжа під заставу

Лондонський суд відмовився відпустити під заставу засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, всупереч заявам адвокатів про загрозу зараження коронавірусом у в'язниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Суд постановив, що Ассанж повинен залишатися у в'язниці Белмарш в Лондоні, попри пандемію коронавірусу.

У 2012 році британський суд постановив заарештувати і видати Ассанжа Стокгольму. Тоді засновник WikiLeaks сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав притулок і не покидав його територію протягом останніх семи років.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пропонував засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу помилування.

Крім того, понад 60 лікарів вважають, що життя засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа знаходиться в небезпеці, і він потребує термінової медичної та психологічної допомоги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ассанжа затримали в Лондоні у 2019 році - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. Своєю чергою влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.