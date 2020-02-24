В Лондоне начинается суд по запросу США об экстрадиции Ассанжа

Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

После заслушивания вступительных аргументов сторон суд объявит перерыв до мая

Судья королевского суда в Вулидже в понедельник 24 февраля начнет заслушивать аргументы юристов федеральных властей США, которые хотят отдать под суд основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинениям в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Ожидается, что после заслушивания вступительных аргументов сторон суд объявит перерыв до мая, когда стороны представят свои свидетельства. Ожидается, что судья вынесет решение не раньше, чем еще через несколько месяцев, а проигравшая сторона может подать апелляцию.

В случае если суды одобрят экстрадицию, последнее слово останется за британским правительством.

В США Ассанжу предъявлены обвинения из 18 пунктов в связи с публикацией секретных документов. По версии обвинения, он вступил в сговор с аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг с целью взлома компьютерных систем Пентагона и публикации тысяч секретных дипломатических депеш и военных файлов о войнах в Ираке и Афганистане.

Ассанж утверждает, что он действовал в качестве журналиста, и что просочившиеся документы вскрыли нарушения со стороны американских военных. Среди опубликованных WikiLeaks файлов было видео вертолетной атаки американских военных в Багдаде в 2007 году, в результате которой погибли 11 человек, включая двух журналистов Reuters.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование.

РБК-Украина писало, что свыше 60 врачей считают, что жизнь основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа находится в опасности, и он нуждается в срочной медицинской и психологической помощи.