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Ассанжа могут выдать США, - адвокат

Новости » Политика    11.04.2019 - 13:58
Ассанжа могут выдать США, - адвокат
Фото: Джулиан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

По его словам, до сих пор США "могли тайно разыгрывать свои карты"

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа считает, что его клиента могут выдать США. Об этом заявил шведский адвокат Ассанжа Пер Самуэльссон в интервью телеканалу SVT.

По его словам, до сих пор США "могли тайно разыгрывать свои карты, но больше они этого не могут". WikiLeaks утверждает, что Ассанжа арестовали с целью экстрадиции в США. Также британский адвокат заявил, что Ассанж арестован в связи с запросом США на его выдачу. Его сегодня днем доставят в Вестминстерский магистратский суд.

"Я, естественно, считаю, что это совершенно недопустимо. Мы видим очень явные признаки того, что американцы хотят осудить или осудили его. Посмотрим, было ли его беспокойство оправданным или преувеличенным", - отметил он.

В свою очередь, президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Лондон пообещал не выдавать Ассанжа. Отметим, Еврокомиссия считает задержание в Лондоне основателя WikiLeaks "судебным делом" и не вмешивается в него. 

"Мы получили эту информацию несколько минут назад. Мы не комментируем эту ситуацию, но внимательно следим за ней. ЕК исходит из того, что этот арест произведен на основе европейского ордера. Когда есть судебное постановление, чиновники не должны вмешиваться", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Отметим, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал арест британской полицией основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа "темным моментом для свободы прессы".

"Картина того, как посол Эквадора приглашает британскую секретную полицию, чтобы выгнать из здания издателя и - нравится вам или нет - обладателя премий по журналистике войдет в книги по истории. Критики Ассанжа могут радоваться, но это темный момент для свободы прессы", - написал Сноуден в четверг в Twitter.

Напомним, сегодня в Лондоне задержали Джулиана Ассанжа. Посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство и его немедленно задержали. Британские полицейские применили силу во время задержания Ассанжа.

После этого, организация WikiLeaks назвала отказ в предоставлении убежища своему основателю Джулиану Ассанжу нарушением международного права, а МИД Великобритании высказал благодарность правительству Эквадора за содействие в задержании основателя организации.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Американские власти обвиняют Ассанжа в публикации секретных материалов Госдепартамента. Ему грозит до 35 лет тюрьмы и даже смертная казнь. Сам Ассанж обвинения отвергает и считает их политически мотивированными.

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