Врачи заявили, что Ассанж может умереть в тюрьме

Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Его требуют немедленно госпитализировать

Свыше 60 врачей считают, что жизнь основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа находится в опасности, и он нуждается в срочной медицинской и психологической помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что соответствующее письмо медики из восьми стран направили главе МВД Великобритании Прити Пателл.

Врачи уверяют, что Ассанжа необходимо перевести из тюрьмы для особо опасных преступников Белмарша в университетскую клинику. В заявлении говорится, что есть "реальные опасения", что в тюрьме Ассанж "может умереть".

"С медицинской точки зрения, ситуация неотложная. Нельзя терять время", - утверждают медики.

Кроме того, они сомневаются, что состояние здоровья 48-летнего Ассанжа позволит ему принимать участие в предстоящих слушаниях по запросу США о его экстрадиции. Врачи отмечают, что в своей оценке они опирались на показания очевидцев, присутствовавших на судебных слушаниях 21 октября, а также на отчет спецпредставителя ООН по расследованию пыток.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции прекратила расследование уголовного дела в отношении Ассанжа.

РБК-Украина писало, что в этом году в Лондоне Ассанжа задержали - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.