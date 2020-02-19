Трамп предлагал Ассанжу помилование, - The Guardian

Фото: Джулиан Ассанж в Вестминстерском суде Лондона (Simon Dawson/Reuters)

Помилование было возможно, если Ассанж подтвердил бы непричастность РФ к утечке писем Демократической партии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование. Об этом сообщает The Guardian.

В сообщении Лондонского суда говорится, что помилование было возможно при условии, если Ассанж сказал бы, что Россия не была вовлечена в утечку электронных писем Демократической партии.

Сообщается, что такие условия были озвучены в Вестминстерском суде, чтобы заблокировать попытки экстрадировать Ассанжа в США.

Адвокат основателя WikiLeaks Эдвард Фицджеральд сослался на доказательства, утверждающие, что бывший конгрессмен-республиканец США Дейна Рорабейкер должен был увидеться с Ассанжем, когда тот еще находился в эквадорском посольстве в августе 2017 года.

По словам еще одного защитника, экс-конгресмен "собирался навестить Ассанжа и говорил, что по поручению президента он предлагает помилование или какой-то другой выход, если Ассанж скажет, что Россия не имеет никакого отношения к утечке данных из Демократического национального комитета".

Окружной судья Ванесса Барайцер, которая рассматривает дело в Вестминстере, сказала, что доказательства являются приемлемыми.

Комментируя заявление адвокатов Ассанжа, Белый дом заявил, что Трамп едва знает Дейна Рорабейкера, за исключением того, что он бывший конгрессмен. По словам пресс-секретаря Стефани Гришэм, Трамп "никогда не говорил с ним на эту или любую другую тему".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Ассанжа задержали в Лондоне в 2019 году - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.