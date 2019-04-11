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Ассанжа лишили гражданства Эквадора

Новости » Общество    11.04.2019 - 16:26
Ассанжа лишили гражданства Эквадора
Фото: Джулиан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Эквадор отменил решение о выдаче Ассанжу гражданства страны

Власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны. Об этом заявил министр иностранных дел южноамериканской республики Хосе Валенсия, передает Reuters.

Кроме того, министр обвинил организацию WikiLeaks и Ассанжа во вмешательстве в дела его страны. Также он обвинил во вмешательстве двоих российских хакеров, проживающих в Эквадоре.

Добавим, что сейчас Джулиан Ассанж доставлен в Вестминстерский магистратский суд.

Напомним, сегодня в Лондоне задержали Джулиана Ассанжа. Посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство и его немедленно задержали. Британские полицейские применили силу во время задержания Ассанжа.

Адвокат Ассанжа считает, что его клиента могут выдать США. По его словам, до сих пор США "могли тайно разыгрывать свои карты, но больше они этого не могут". WikiLeaks утверждает, что Ассанжа арестовали с целью экстрадиции в США. Также британский адвокат заявил, что Ассанж арестован в связи с запросом США на его выдачу. Его сегодня днем доставят в Вестминстерский магистратский суд.

В свою очередь, президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Лондон пообещал не выдавать Ассанжа. Отметим, Еврокомиссия считает задержание в Лондоне основателя WikiLeaks "судебным делом" и не вмешивается в него. 

 

 

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