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Суд Фінляндії знову відправив під варту російського неонациста Петровського, - Yle

Фінляндія, Понеділок 11 грудня 2023 16:25
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Суд Фінляндії знову відправив під варту російського неонациста Петровського, - Yle Архівне фото: Ян Петровський (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російського неонациста Яна Петровського сьогодні, 11 грудня, суд Фінляндії знову відправив під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Прикордонники вимагали продовження арешту для Воїслава Тордена (це нове ім'я і прізвище неонациста Яна Петровського - ред.).

"Районний суд вирішив приховати особу затриманого, однак, за інформацією Yle, розгляд стосувався конкретно Тордена", - пише видання.

Затримання Тордена (Петровського) у Фінляндії

Російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його. Воїслав Торден був лідером і командиром російського воєнізованого формування "Оперативна група "Русич". Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.

Наприкінці серпня стало відомо, що Торден попросив екстрадувати його до РФ.

Раніше ми повідомили, що Верховний суд Фінляндії відмовив у запиті Україні з приводу екстрадиції воєнного злочинця РФ "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського) та наказав його звільнити.

Пізніше стало відомо, що Центральна кримінальна поліція Фінляндії почала дослідчу перевірку щодо Тордена, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні.

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