У Фінляндії затримали росіянина, якого підозрюють у терористичних злочинах на Донбасі

Поліція Фінляндії затримала росіянина, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ilta-Sanomat .

Як повідомляє видання, 36-річного чоловіка підозрюють в участі в терористичному угрупованні в Луганській і Донецькій областях з червня 2014 року по серпень 2015 року. Україна звернулася з запитом про його екстрадицію.

Справу підозрюваного 25 серпня розгляне окружний суд Іта-Уусімаа. Чи можна буде екстрадувати чоловіка за запитом України, вирішать згодом.

За даними видання, на затриманого було накладено заборону на в'їзд до Фінляндії.