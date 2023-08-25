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У Фінляндії затримали росіянина, якого підозрюють у терористичних злочинах на Донбасі

Фінляндія, П'ятниця 25 серпня 2023 11:50
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У Фінляндії затримали росіянина, якого підозрюють у терористичних злочинах на Донбасі Фото: у Фінляндії затримали росіянина, якого підозрюють у терористичних злочинах на Донбасі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Поліція Фінляндії затримала росіянина, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ilta-Sanomat.

Як повідомляє видання, 36-річного чоловіка підозрюють в участі в терористичному угрупованні в Луганській і Донецькій областях з червня 2014 року по серпень 2015 року. Україна звернулася з запитом про його екстрадицію.

Справу підозрюваного 25 серпня розгляне окружний суд Іта-Уусімаа. Чи можна буде екстрадувати чоловіка за запитом України, вирішать згодом.

За даними видання, на затриманого було накладено заборону на в'їзд до Фінляндії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Чехії скасували виправдувальний вирок росіянина Олександра Франчетті. Його звинувачують у причетності до затримання 11 людей під час окупації Криму у 2014 році.

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