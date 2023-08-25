Україна хоче екстрадувати з Фінляндії затриманого бойовика з "Русича"

Україна хоче екстрадувати з Фінляндії затриманого бойовика з так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич". Він воював на боці терористів "ЛНР" з червня 2014 року по серпень 2015 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

Підозрюваний у 2014 році спільно з учасниками терористичної організації "ЛНР" брав участь у бойових зіткненнях на території України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

У 2016 році йому було повідомлено про підозру фактом участі у терористичній організації. Варто зазначити, що йдеться Яна Петровського, його пов'язують з ПВК "Вагнера".

Фото: Ян Петровський (facebook.com/pgo.gov.ua)

Бойовика затримали у Фінляндії

В рамках співпраці з Європолом Офіс генпрокурора отримав інформацію про затримання цієї особи у місті Гельсінкі міграційною службою Фінляндської Республіки, а також відомості про можливість її депортації до РФ.

"Аби недопустити повернення підозрюваного до Російської Федерації, що унеможливило б його видачу Україні, 15 серпня 2023 року прокурори направили до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту", - повідомили у прокуратурі.

Як результат, підозрюваного було затримано. Наразі ініціатор розшуку здійснює підготовку матеріалів, необхідних для екстрадиції особи.

Що відомо про бойовика з "Русича"

Ян Петровський є лідером і командиром російського воєнізованого формування "Оперативна група "Русич". Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Петровський воював на боці Башара Асада в Сирії.

Члени батальйону "Русич" сповідують неонацистські погляди, на території Луганської області скоювали низку злочинів. Петровський перебуває під санкціями ЄС, США, Швейцарії, Австралії, Японії, України та Нової Зеландії.

Сьогодні повідомлялось, що поліція Фінляндії затримала росіянина, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках.