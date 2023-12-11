Суд Финляндии снова отправил под стражу российского неонациста Петровского, - Yle

Российского неонациста Яна Петровского сегодня, 11 декабря, суд Финляндии снова отправил под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Пограничники требовали продления ареста для Воислава Тордена (это новое имя и фамилия неонациста Яна Петровского - ред.).

"Районный суд решил скрыть личность задержанного, однако, по информации Yle, разбирательство касалось конкретно Тордена", - пишет издание.

Задержание Тордена (Петровского) в Финляндии

Российский боевик был задержан полицией Финляндии 25 августа. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет экстрадировать его. Воислав Торден был лидером и командиром русского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, также Торден воевал на стороне Башара Асада в Сирии.

В конце августа стало известно, что Торден попросил экстрадировать его в РФ.

Ранее мы сообщили, что Верховный суд Финляндии отказал в запросе Украины по поводу экстрадиции военного преступника РФ "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", неонациста Воислава Тордена (Яна Петровского) и приказал его уволить".

Позже стало известно, что Центральная уголовная полиция Финляндии начала доследственную проверку относительно Тордена, подозреваемого в террористических преступлениях в Украине.