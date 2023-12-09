Фінляндія розпочала перевірку щодо бойовика РФ, видачі якого хоче Україна
Центральна кримінальна поліція Фінляндії почала дослідчу перевірку щодо Воїслава Тордена, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на yle.
За даними видання, заступник генпрокурора Юкка Раппе, можливо, вже найближчими днями вирішить, чи буде розпочато саме розслідування.
Зазначається, що рішення буде ухвалено на основі матеріалів, наданих українською владою. У них наводяться аргументи на користь екстрадиції Тордена в Україну, а також обґрунтування того, чому чоловіка підозрюють у терористичних злочинах в Україні.
Згідно з фінським законодавством, ймовірний злочин, скоєний за кордоном, може бути розслідуваний у Фінляндії, якщо це доцільно "в інтересах слідства і здійснення правосуддя".
Зараз Торден перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Прикордонної охорони.
Торден занесений до списку санкцій ЄС під своїм колишнім ім'ям Ян Петровський, і йому заборонено в'їзд до Фінляндії. Він, однак, змінив ім'я і зумів в'їхати до Фінляндії за новими документами.
Затримання Тордена (Петровського) у Фінляндії
Російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його. Воїслав Торден (Ян Петровський) є лідером і командиром російського воєнізованого формування "Оперативна група "Русич". Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.
Наприкінці серпня стало відомо, що Торден попросив екстрадувати його до РФ.
Вчора ми повідомили, що Верховний суд Фінляндії відмовив у запиті Україні з приводу екстрадиції воєнного злочинця РФ "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського) та наказав його звільнити.
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