Затриманий у Фінляндії бойовик "Русича" просить екстрадувати його в РФ

Російський бойовик Ян Петровський із так званої "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", якого затримала поліція Фінляндії, просить екстрадувати його до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram посольства РФ у Фінляндії.

Зазначається, що бойовика, який проживав у Фінляндії під іменем Воїслав Торден, 28 серпня відвідали у в'язниці консульські співробітники російського посольства в Гельсінках.

"У ході зустрічі Торден повідомив, що скарг на умови утримання та обставини затримання немає, він висловив побажання щодо свого якнайшвидшого повернення до Росії", - заявили в посольстві РФ.

Варто зазначити, що Петровського підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях України в 2014-2015 роках.

Затримання Петровського у Фінляндії

Російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його. Ян Петровський є лідером і командиром російського воєнізованого формування "Оперативна група "Русич". Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Петровський воював на боці Башара Асада в Сирії.