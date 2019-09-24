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Суд ЕС отменил санкции против Януковича

Новости » Политика    24.09.2019 - 12:03
Суд ЕС отменил санкции против Януковича
Фото: Виктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

По мнению пресс-секретаря Януковича, это якобы подтверждает "незаконность и безосновательность их введения"

Европейский суд отменил санкции ЕС в отношении экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир в Facebook.

По мнению Кирасира это якобы подтверждает "незаконность и безосновательность их введения".

"Решение Европейского суда от 24.09.2019г. об отмене санкций в отношении экс-Президента Украины В.Ф. Януковича за 2018-2019 гг. является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В. Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так в Европейском Союзе", - написал Кирасир.

Кирасир также сообщил, что адвокаты президента Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, "кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости".

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович готовится к тому, чтобы вернуться в Украину.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года завершился суд по делу о государственной измене Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведение агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы. Адвокаты Януковича обжалуют приговор.

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