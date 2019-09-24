Янукович готовится вернуться в Украину

Фото: Виктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Адвокаты работают над обеспечением пребывания Януковича в Украине

Экс-президент Украины Виктор Янукович готовится к тому, чтобы вернуться в Украину. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева, информирует "5 канал".

Сердюк отметил, что сейчас Янукович временно пребывает на территории Российской Федерации.

"Защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечения к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - сказал адвокат экс-президента.

Ранее адвокат Виталий Сердюк заявлял, что Янукович хочет вернуться в Украину после ухода с президентского поста Петра Порошенко. По словам защитника, у Януковича есть намерение вернуться и над этим адвокаты работают уже не первый год.

Отметим, в январе 2019 года завершился суд по делу о государственной измене Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведение агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы. Адвокаты Януковича обжалуют приговор.