Текущие санкции проти Януковича остаются в силе, - суд ЕС

Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Санкции против Януковича продолжают действовать

Суд Европейского Союза общей юрисдикции отменил персональные санкции ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича в 2018 году, действующие до марта 2020 года европейские санкции против него остаются в силе. Об этом говорится в решении суда.

Таким образом, санкции против Януковича продолжают действовать.

"В решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018 года о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019 года", - говорится в решении.

Отметим, сегодня пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир сообщил, что Европейский суд отменил санкции ЕС против Януковича. Однако, он тогда не уточнил, какие именно.

Кроме этого, вчера адвокат Виктора Януковича сообщил, что беглый президент собирается вернутся в Украину.

РБК-Украина писало, что летом этого года суд Европейского союза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Санкции были сняты с Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.