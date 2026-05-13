Суд над Єрмаком можуть використати в гібридній війні проти України, - посол ЄС

16:01 13.05.2026 Ср
2 хв
Водночас це доводить, що антикорупційні інституції в Україні працюють
aimg Тетяна Степанова aimg Роман Кот
Суд над Єрмаком можуть використати в гібридній війні проти України, - посол ЄС Фото: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Судовий процес над колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком може бути використаний у гібридній війні проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила журналістам на форумі "Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення".

"На мою думку, той факт, що колишній глава Офісу президента постав перед Вищим антикорупційним судом, свідчить про те, що антикорупційні інституції працюють", - сказала Матернова.

При цьому вона наголосила, що це відбувається під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Тож я впевнена, що, на жаль, цей факт буде використано в гібридній війні і дехто сприйме це як доказ того, що корупція - це, по суті, частина системи. Ті, хто розуміється на реформах, аналізує та знає ситуацію тут, сприйматимуть це як свідчення того, що інституції, ймовірно, є стійкими та зрілими і здатні працювати. Я, безумовно, дивлюся на це саме так", - зазначила посол ЄС.

Суд над Єрмаком

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП оголосили підозру колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

Слідство пов’язує Єрмака з організованою групою, яка нібито легалізувала 460 млн гривень. В матеріалах фігурують колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

За версією НАБУ та САП, ці кошти були отримані через корупційні схеми в енергосекторі та спрямовані на будівництво елітного котеджного містечка "Династія" в Козині під Києвом.

За даними слідства, Єрмак, який у матеріалах фігурує під псевдонімами "Хірург" або "Андрій", є ймовірним вигодонабувачем одного або двох маєтків площею близько 1000 кв. м кожен.

Також під час обшуків було знайдено документи щодо ймовірних кадрових призначень у СБУ.

Крім того, слідство перевіряє роль батька підозрюваного, який міг бути залучений до проєкту у 2020-2022 роках.

Засідання суду щодо ієї справи розпочалося вчора, 12 травня, і продовжується сьогодні.

Сам Єрмак назвав вручену йому підозру "необґрунтованою".

Нагадаємо, що розслідування триває ще з листопада 2025 року, коли у Єрмака вдома відбулися перші обшуки. Після тих подій він залишив посаду керівника ОП.

Прильоти в Луцьку, блекаут в Коломиї, загиблі в Рівному: що відомо про наслідки атаки РФ
