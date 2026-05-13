Суд над Єрмаком можуть використати в гібридній війні проти України, - посол ЄС

Судовий процес над колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком може бути використаний у гібридній війні проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила журналістам на форумі "Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення".

"На мою думку, той факт, що колишній глава Офісу президента постав перед Вищим антикорупційним судом, свідчить про те, що антикорупційні інституції працюють", - сказала Матернова.

При цьому вона наголосила, що це відбувається під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Тож я впевнена, що, на жаль, цей факт буде використано в гібридній війні і дехто сприйме це як доказ того, що корупція - це, по суті, частина системи. Ті, хто розуміється на реформах, аналізує та знає ситуацію тут, сприйматимуть це як свідчення того, що інституції, ймовірно, є стійкими та зрілими і здатні працювати. Я, безумовно, дивлюся на це саме так", - зазначила посол ЄС.