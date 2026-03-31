Не "Алі-Баба". В НАБУ назвали справжній псевдонім Єрмака на "плівках Міндіча"

16:34 31.03.2026 Вт
2 хв
Чому екскерівнику Офісу президента досі не оголосили про підозру?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Андрій Єрмак (Getty Images)

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак на "плівках Міндіча" має псевдонім "Хірург", а не "Алі-Баба", як вважалося раніше.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Є питання" заявив головний детектив у справі Олександр Абакумов.

Читайте також: НАБУ направило генпрокурору документи на екстрадицію Міндіча

На питання, чи фігурує Єрмак у справі, Абакумов розповів, що в ній є "окремі псевдоніми", які можуть бути пов'язані з екскерівником ОП.

"Я знаю ту людину, яку ви назвали, під псевдонімом Хірург… А Офіс президента як хірургічне відділення", - зазначив детектив.

Про те, чи є псевдонім "Алі-Баба" справжнім, який був на плівках, Абакумов порадив спитати у керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Чому Єрмаку досі не вручили підозру

Детектив також зауважив, що для вручення Андрію Єрмаку підозри має бути достатньо доказів. Він додав, що високорівневі посадові особи мають змогу "забезпечити собі найвищий захист" - найкращих адвокатів та юристів.

"Вони можуть мати фінансовий ресурс для того, щоб забезпечити консультантів, адвокатів, навіть медійні кампанії для того, щоб маніпулювати тими чи іншими фактами. Тому я впевнений, що в таких кримінальних провадженнях повинна бути найкраща доказова база, яка може бути", - наголосив Абакумов.

Єрмак і справа "Мідас"

Нагадаємо, наприкінці листопада 2025 року детективи НАБУ і прокурори САП прийшли з обшуками до тодішнього керівника ОП Андрія Єрмака. Пізніше він підтвердив обшуки, зазначивши, що співпрацює зі слідством, а його адвокати підтримують контакт із правоохоронцями.

За даними РБК-Україна і FT, ці дії могли стосуватися розслідування у справі "Мідас". Йдеться про велику корупційну схему у сфері енергетики, в якій фігурують співвласник "Кварталу-95" Тимур Міндіч і низка інших колишніх високопоставлених чиновників.

У ЗМІ та серед політичних діячів є припущення щодо "плівок Міндіча", де нібито звучать вказівки від людини з псевдонімом "Алі-Баба", яка координує атаки на САП і НАБУ. Існує думка, що йшлося про Єрмака.

Того ж дня, але вже ввечері, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Незабаром після цього він підписав указ про його звільнення.

Хороших новин немає. Каллас зробила невтішну заяву про кредит для України
Хороших новин немає. Каллас зробила невтішну заяву про кредит для України
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончарова, кореспондент РБК-Україна