Суд над Ермаком могут использовать в гибридной войне против Украины, - посол ЕС

Судебный процесс над бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком может быть использован в гибридной войне против Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила журналистам на форуме "Дорожная карта по вопросам верховенства права: год после принятия".

"По моему мнению, тот факт, что бывший глава Офиса президента предстал перед Высшим антикоррупционным судом, свидетельствует о том, что антикоррупционные институты работают", - сказала Матернова.

При этом она подчеркнула, что это происходит во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Поэтому я уверена, что, к сожалению, этот факт будет использован в гибридной войне и некоторые воспримут это как доказательство того, что коррупция - это, по сути, часть системы. Те, кто разбирается в реформах, анализирует и знает ситуацию здесь, будут воспринимать это как свидетельство того, что институты, вероятно, являются устойчивыми и зрелыми и способны работать. Я, безусловно, смотрю на это именно так", - отметила посол ЕС.