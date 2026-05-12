ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Єрмак назвав "необґрунтованим" повідомлення йому про підозру

21:25 12.05.2026 Вт
2 хв
Екскерівник ОП заявив і про "безпрецедентний" тиск на правоохоронців
aimg Валерій Ульяненко
Єрмак назвав "необґрунтованим" повідомлення йому про підозру Фото: Андрій Єрмак (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомлення йому про підозру є "необґрунтованим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака в Telegram.

Читайте також: Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах

"Відбулося перше судове засідання у справі, в рамках якої мені було повідомлено про підозру. Разом з адвокатами працюємо з матеріалами справи. Але вже після першого ознайомлення можу повторити те, що сказав журналістам: повідомлення про підозру є необґрунтованим", - зазначив він.

Єрмак нагадав, що є адвокатом із понад 30-річним стажем, і зауважив, що "завжди керувався законом". Він заявив, що є відкритим до всіх процесуальних дій, і підкреслив, що захищатиме "свої права, своє ім’я та свою репутацію виключно в межах законів України".

"Водночас вважаю за необхідне звернути увагу на очевидне. Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою скласти щодо мене повідомлення про підозру", - йдеться у його заяві.

Він наголосив, що слідство має бути "незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу". Єрмак також зазначив, що буде залишатися в Україні та вести адвокатську діяльність.

Повідомлення про підозру Єрмаку

Нагадаємо, екскерівник ОП Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП у рамках справи "Династія".

Правоохоронці встановили, що у 2020 році колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов вирішив збудувати елітне містечко "Династія" в селі Козин під Києвом за гроші, отримані протиправним шляхом.

Згідно з даними слідства, до будівництва Чернишов залучив бізнесмена Тимура Міндіча, а також екскерівника ОП Андрія Єрмака.

На території містечка будувались елітні котеджі. У НАБУ і САП повідомили, що в межах схеми її учасники в період із 2021 до 2025 року "відмили" 8,9 млн доларів.

У вівторок, 12 травня, Єрмаку почали обирати запобіжний захід - він відкидає всі звинувачення на його адресу. Його адвокат зазначив, що вони з підзахисним сподіваються, що рішення щодо арешту не буде.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Андрій Єрмак
Новини
Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах
Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах
Аналітика
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай