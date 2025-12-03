Стубб зробив невтішний прогноз про мирну угоду для України

Президент Фінляндії Александр Стуб попередив, що мирна угода для України може бути компромісною і несправедливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Александра Стубба фінським ЗМІ.

Александр Стубб відкрито визнав, що був розчарований, коли побачив початкову версію мирного плану.

"Реальність така, що мир може бути добрим, поганим або якимось компромісом", - сказав він.

Він підкреслив, що не варто очікувати, що всі умови для справедливого миру, про які говорили останні роки, будуть виконані.

"Ми, фіни, повинні бути готові до моменту, коли настане мир… і всі умови для справедливого миру, ймовірно, не будуть виконані", - додав Стубб.

Президент додав, що Фінляндія може відіграти роль у гарантіях безпеки для України, адже країна має одні з найсильніших оборонних сил у Європі.

Заява Стубба привертає увагу тим, що вона відкрито визнає: навіть за підтримки Заходу повністю справедливий мир для України не гарантований, а переговори можуть включати компроміси, які не повністю відповідають національним інтересам.

Мирний план для України.

Опублікований 28‑пунктовий мирний план викликав занепокоєння серед європейських лідерів і українців через його невигідні для України положення.

Раніше Стубб наголошував, що мирні переговори можливі лише за умови, якщо Україна має сильну позицію на полі бою та союзники готові підтримати її обороноздатність.

Таким чином, Стубб вважає, що Україна має бути готова до реалістичного сценарію, де мир включатиме компроміси, і що гарантії безпеки після закінчення війни потребують чітких домовленостей та міжнародної підтримки.

Ця позиція також підкреслює важливість того, щоб Україна та її союзники продовжували працювати над зміцненням обороноздатності та міжнародної підтримки, навіть під час переговорів про мир.