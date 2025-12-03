Стубб сделал неутешительный прогноз о мирном соглашении для Украины

Президент Финляндии Александр Стуб предупредил, что мирное соглашение для Украины может быть компромиссным и несправедливым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Александра Стубба финским СМИ.

Александр Стубб открыто признал, что был разочарован, когда увидел первоначальную версию мирного плана.

"Реальность такова, что мир может быть хорошим, плохим или каким-то компромиссом", - сказал он.

Он подчеркнул, что не стоит ожидать, что все условия для справедливого мира, о которых говорили последние годы, будут выполнены.

"Мы, финны, должны быть готовы к моменту, когда наступит мир... и все условия для справедливого мира, вероятно, не будут выполнены", - добавил Стубб.

Президент добавил, что Финляндия может сыграть роль в гарантиях безопасности для Украины, ведь страна имеет одни из самых сильных оборонительных сил в Европе.

Заявление Стубба привлекает внимание тем, что оно открыто признает: даже при поддержке Запада полностью справедливый мир для Украины не гарантирован, а переговоры могут включать компромиссы, которые не полностью соответствуют национальным интересам.

Мирный план для Украины.

Опубликованный 28-пунктовый мирный план вызвал беспокойство среди европейских лидеров и украинцев из-за его невыгодных для Украины положений.

Ранее Стубб подчеркивал, что мирные переговоры возможны только при условии, если Украина имеет сильную позицию на поле боя и союзники готовы поддержать ее обороноспособность.

Таким образом, Стубб считает, что Украина должна быть готова к реалистичному сценарию, где мир будет включать компромиссы, и что гарантии безопасности после окончания войны требуют четких договоренностей и международной поддержки.

Эта позиция также подчеркивает важность того, чтобы Украина и ее союзники продолжали работать над укреплением обороноспособности и международной поддержки, даже во время переговоров о мире.