Стубб припустив, що може очолити переговори ЄС із Росією

Що сказав Стубб

В інтерв'ю телеканалу Yle Стубб заявив що мирні переговори можуть розпочатися лише коли Росія зобов'яжеться припинити вогонь. Зокрема, у нього запитали, чи готовий він бути представником Європи на переговорах.

"Якщо ви запитаєте, то на це питання, мабуть, не можна відповісти негативно", - відповів він.

Таємна роль від ЄС

За даними видання Helsingin Sanomat з посиланням на дипломатичні джерела, Стубба готують до виконання важливого завдання.

Європа загалом готується розпочати переговори з Росією - процес на початковій стадії, але президент Фінляндії може посісти в ньому центральне місце.