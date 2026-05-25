Стубб припустив, що може очолити переговори ЄС із Росією

Президент Фінляндії Александр Стубб не виключив, що може стати представником Євросоюзу на мирних переговорах з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Що сказав Стубб
В інтерв'ю телеканалу Yle Стубб заявив що мирні переговори можуть розпочатися лише коли Росія зобов'яжеться припинити вогонь. Зокрема, у нього запитали, чи готовий він бути представником Європи на переговорах.
"Якщо ви запитаєте, то на це питання, мабуть, не можна відповісти негативно", - відповів він.
Таємна роль від ЄС
За даними видання Helsingin Sanomat з посиланням на дипломатичні джерела, Стубба готують до виконання важливого завдання.
Європа загалом готується розпочати переговори з Росією - процес на початковій стадії, але президент Фінляндії може посісти в ньому центральне місце.
На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції держсекретар Рубіо заявив що переговори поки не дали результатів, але Вашингтон готовий до нових зустрічей якщо вони будуть продуктивними і відкинув чутки про тиск США на Київ.
Зеленський 20 травня висловив сподівання повернутися до тристоронніх переговорів за участю Європи і запропонував відновити формат Е3 для мирних перемовин.