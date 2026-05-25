Стубб допустил, что может возглавить переговоры ЕС с Россией

Что сказал Стубб

В интервью телеканалу Yle Стубб заявил, что мирные переговоры могут начаться только когда Россия обязуется прекратить огонь. В частности, у него спросили, готов ли он быть представителем Европы на переговорах.

"Если вы спросите, то на этот вопрос, пожалуй, нельзя ответить отрицательно", - ответил он.

Тайная роль от ЕС

По данным издания Helsingin Sanomat со ссылкой на дипломатические источники, Стубба готовят к выполнению важной задачи.

Европа в целом готовится начать переговоры с Россией - процесс на начальной стадии, но президент Финляндии может занять в нем центральное место.