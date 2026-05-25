RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Стубб допустил, что может возглавить переговоры ЕС с Россией

05:57 25.05.2026 Пн
1 мин
Лидер Финляндии дал интригующий ответ на сложный вопрос
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)

Президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что может стать представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Читайте также: У Лукашенко заявили о разговоре с Макроном

Что сказал Стубб

В интервью телеканалу Yle Стубб заявил, что мирные переговоры могут начаться только когда Россия обязуется прекратить огонь. В частности, у него спросили, готов ли он быть представителем Европы на переговорах.

"Если вы спросите, то на этот вопрос, пожалуй, нельзя ответить отрицательно", - ответил он.

Тайная роль от ЕС

По данным издания Helsingin Sanomat со ссылкой на дипломатические источники, Стубба готовят к выполнению важной задачи.

Европа в целом готовится начать переговоры с Россией - процесс на начальной стадии, но президент Финляндии может занять в нем центральное место.

На встрече министров иностранных дел НАТО в Швеции госсекретарь Рубио заявил что переговоры пока не дали результатов, но Вашингтон готов к новым встречам если они будут продуктивными и отверг слухи о давлении США на Киев.

Зеленский 20 мая выразил надежду вернуться к трехсторонним переговорам с участием Европы и предложил восстановить формат Е3 для мирных переговоров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзФинляндияВойна в Украине