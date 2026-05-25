Стубб допустил, что может возглавить переговоры ЕС с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что может стать представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Что сказал Стубб
В интервью телеканалу Yle Стубб заявил, что мирные переговоры могут начаться только когда Россия обязуется прекратить огонь. В частности, у него спросили, готов ли он быть представителем Европы на переговорах.
"Если вы спросите, то на этот вопрос, пожалуй, нельзя ответить отрицательно", - ответил он.
Тайная роль от ЕС
По данным издания Helsingin Sanomat со ссылкой на дипломатические источники, Стубба готовят к выполнению важной задачи.
Европа в целом готовится начать переговоры с Россией - процесс на начальной стадии, но президент Финляндии может занять в нем центральное место.
На встрече министров иностранных дел НАТО в Швеции госсекретарь Рубио заявил что переговоры пока не дали результатов, но Вашингтон готов к новым встречам если они будут продуктивными и отверг слухи о давлении США на Киев.
Зеленский 20 мая выразил надежду вернуться к трехсторонним переговорам с участием Европы и предложил восстановить формат Е3 для мирных переговоров.