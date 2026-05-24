У Лукашенка заявили про розмову з Макроном

16:26 24.05.2026 Нд
1 хв
Париж не виходив на зв'язок із Мінськом на найвищому рівні роками
aimg Валерія Абабіна
У Лукашенка заявили про розмову з Макроном Фото: Президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову 24 травня. Це перший контакт лідерів на такому рівні за тривалий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Білорусі.

За даними білоруської сторони, лідери двох країн обговорили регіональні проблеми, а також відносини Білорусі з Євросоюзом і Францією зокрема.

Білоруські державні джерела окремо підкреслили, що розмова відбулася за ініціативою Парижа. Деталей домовленостей чи інших тем обговорення Мінськ поки не оприлюднив.

Нагадаємо, контакти між Білоруссю і Заходом активізувалися з літа 2025 року. Тоді адміністрація президента США Дональда Трампа почала прямі переговори з Лукашенком - переважно щодо звільнення політв'язнів.

У грудні 2025 року США частково послабили санкції проти білоруських калієвих компаній в обмін на звільнення 123 політв'язнів.

У березні 2026 року після нової зустрічі з американською делегацією в Мінську Лукашенко звільнив ще одну групу опозиціонерів. У Вашингтоні наголошували, що пом'якшення санкцій має умовний характер і залежить від відмови Мінська від політично мотивованих арештів.

