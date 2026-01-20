Стубб назвав три можливі сценарії щодо Гренландії після заяв Трампа

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що бачить три сценарії щодо Гренландії на тлі зазіхань американського лідера Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Стубб розповів, що бачить три сценарії подальшого розвитку подій: хороший, поганий і жахливий.
"Хороший сценарій полягає в тому, що ми зможемо деескалувати ситуацію, знайти вихід і потім посилити безпеку в Арктиці в рамках НАТО. Поганий сценарій - це те, що спричинить розрив між Гренландією та Данією, який буде вимушеним тим чи іншим чином, а результат якого ми не знаємо", - сказав фінський лідер.
Жахливим сценарієм, у який, за словами Стубба, ніхто не вірить, є військовий переворот.
Президент Фінляндії додав, що він та інші європейські лідери хочуть знайти рішення.
Водночас він зазначив, що є група людей, які вважають, що увага Трампа до Гренландії є "переломним моментом" і що настав час для "жорсткого протистояння" та "відповідних заходів" щодо США.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.
На початку 2026 року президент США повторив цю тезу, наголосивши, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.
Згодом Трамп прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.
Пізніше з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.
У суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.
За словами президента США, мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".
У Європі готують три плани проти зазіхань Трампа на острів, один з яких передбачає, що заяви лідера США щодо Гренландії - стратегічний блеф для отримання поступок від Копенгагена.
Сьогодні, 19 січня, Єврорада оголосила про скликання екстреного засідання з питань трансатлантичних відносин через заяви Трампа щодо Гренландії.