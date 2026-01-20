Стубб назвав три можливі сценарії щодо Гренландії після заяв Трампа

Стубб розповів, що бачить три сценарії подальшого розвитку подій: хороший, поганий і жахливий.

"Хороший сценарій полягає в тому, що ми зможемо деескалувати ситуацію, знайти вихід і потім посилити безпеку в Арктиці в рамках НАТО. Поганий сценарій - це те, що спричинить розрив між Гренландією та Данією, який буде вимушеним тим чи іншим чином, а результат якого ми не знаємо", - сказав фінський лідер.

Жахливим сценарієм, у який, за словами Стубба, ніхто не вірить, є військовий переворот.

Президент Фінляндії додав, що він та інші європейські лідери хочуть знайти рішення.

Водночас він зазначив, що є група людей, які вважають, що увага Трампа до Гренландії є "переломним моментом" і що настав час для "жорсткого протистояння" та "відповідних заходів" щодо США.