Стубб назвав три можливі сценарії щодо Гренландії після заяв Трампа

Фото: президент Фінляндії Александер Стубб (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що бачить три сценарії щодо Гренландії на тлі зазіхань американського лідера Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Стубб розповів, що бачить три сценарії подальшого розвитку подій: хороший, поганий і жахливий.

"Хороший сценарій полягає в тому, що ми зможемо деескалувати ситуацію, знайти вихід і потім посилити безпеку в Арктиці в рамках НАТО. Поганий сценарій - це те, що спричинить розрив між Гренландією та Данією, який буде вимушеним тим чи іншим чином, а результат якого ми не знаємо", - сказав фінський лідер.

Жахливим сценарієм, у який, за словами Стубба, ніхто не вірить, є військовий переворот.

Президент Фінляндії додав, що він та інші європейські лідери хочуть знайти рішення.

Водночас він зазначив, що є група людей, які вважають, що увага Трампа до Гренландії є "переломним моментом" і що настав час для "жорсткого протистояння" та "відповідних заходів" щодо США.

Заяви Трампа щодо Гренландії

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.

На початку 2026 року президент США повторив цю тезу, наголосивши, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.

Згодом Трамп прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.

Пізніше з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.

У суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.

За словами президента США, мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".

У Європі готують три плани проти зазіхань Трампа на острів, один з яких передбачає, що заяви лідера США щодо Гренландії - стратегічний блеф для отримання поступок від Копенгагена.

Сьогодні, 19 січня, Єврорада оголосила про скликання екстреного засідання з питань трансатлантичних відносин через заяви Трампа щодо Гренландії.

