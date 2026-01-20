Стубб назвал три возможных сценария по Гренландии после заявлений Трампа

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что видит три сценария в отношении Гренландии на фоне посягательств американского лидера Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Стубб рассказал, что видит три сценария дальнейшего развития событий: хороший, плохой и ужасный.
"Хороший сценарий заключается в том, что мы сможем деэскалировать ситуацию, найти выход и затем усилить безопасность в Арктике в рамках НАТО. Плохой сценарий - это то, что повлечет за собой разрыв между Гренландией и Данией, который будет вынужденным тем или иным образом, а результат которого мы не знаем", - сказал финский лидер.
Ужасным сценарием, в который, по словам Стубба, никто не верит, является военный переворот.
Президент Финляндии добавил, что он и другие европейские лидеры хотят найти решение.
В то же время он отметил, что есть группа людей, которые считают, что внимание Трампа к Гренландии является "переломным моментом" и что пришло время для "жесткого противостояния" и "соответствующих мер" в отношении США.
Напомним, в конце 2025 года Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США.
В начале 2026 года президент США повторил этот тезис, подчеркнув, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.
Впоследствии Трамп прокомментировал оборону острова, заявив, что она ограничивается "двумя собачьими упряжками", которые пытаются противостоять российским и китайским эсминцам и подводным лодкам.
Позже появилась информация, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.
В субботу, 17 января, Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.
По словам президента США, пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о "полной и окончательной покупке Гренландии".
В Европе готовят три плана против посягательств Трампа на остров, один из которых предусматривает, что заявления лидера США по Гренландии - стратегический блеф для получения уступок от Копенгагена.
Сегодня, 19 января, Евросовет объявил о созыве экстренного заседания по вопросам трансатлантических отношений из-за заявлений Трампа по Гренландии.