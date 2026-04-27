Росія за останні чотири місяці на фронті втратила вчетверо більше військовослужбовців, ніж Україна.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Він також зазначив, що удари було завдано за допомогою дронів, при співвідношенні одного загиблого українця до п'яти загиблих росіян.

"Наскільки краще сьогодні в Україні, ніж рік тому? За останні чотири місяці - вибачте за похмурість, і я розумію, що це жорсткі слова, але за останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала або ранила від 30 000 до 35 000 російських солдатів", - заявив президент Фіналяндії.

Останнє про війну в Україні

Як відомо, переговори щодо миру між Україною та РФ зайшли в глухий кут через конфлікт на Близькому Сході, тому що багато чого було зроблено з боку США, як втягнуті в іншу війну - з Іраном.

Однак президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що продовжує вести діалог із російським диктатором Володимиром Путіним і президентом Володимиром Зеленським.

Газета NYT писала напередодні, що ні Україна, ні Росія на сьогодні не мають шляхів до миру або перемоги однієї зі сторін.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв днями, яка справді ситуація на фронті, оскільки Москва не рідко вдається до маніпуляцій та фейків.