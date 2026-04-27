ua en ru
Пн, 27 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
40 років Чорнобилю Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Стубб назвав співвідношення втрат у війні РФ проти України

06:05 27.04.2026 Пн
2 хв
Президент Фінляндії озвучив кількість загиблих і поранених на війні РФ проти України за чотири місяці
aimg Юлія Маловічко
Стубб назвав співвідношення втрат у війні РФ проти України Фото: президент Фінляндії Александр Стубб (Getty Images)

Росія за останні чотири місяці на фронті втратила вчетверо більше військовослужбовців, ніж Україна.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Читайте також: Фінляндія залучить резервістів до патрулів на тлі інцидентів з українськими дронами

"Наскільки краще сьогодні в Україні, ніж рік тому? За останні чотири місяці - вибачте за похмурість, і я розумію, що це жорсткі слова, але за останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала або ранила від 30 000 до 35 000 російських солдатів", - заявив президент Фіналяндії.

Він також зазначив, що удари було завдано за допомогою дронів, при співвідношенні одного загиблого українця до п'яти загиблих росіян.

Останнє про війну в Україні

Як відомо, переговори щодо миру між Україною та РФ зайшли в глухий кут через конфлікт на Близькому Сході, тому що багато чого було зроблено з боку США, як втягнуті в іншу війну - з Іраном.

Однак президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що продовжує вести діалог із російським диктатором Володимиром Путіним і президентом Володимиром Зеленським.

Газета NYT писала напередодні, що ні Україна, ні Росія на сьогодні не мають шляхів до миру або перемоги однієї зі сторін.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв днями, яка справді ситуація на фронті, оскільки Москва не рідко вдається до маніпуляцій та фейків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Трамп: я продовжую говорити з Путіним і Зеленським про завершення війни в Україні
Аналітика
