РФ має намір захопити всю Україну, але ЗСУ системно зривають її плани, - Сирський

Російські війська не полишають спроб просування та мають намір захопити не лише Донбас, а й усю Україну. Однак українські бійці системно послаблюють спроможності ворога вести війну.

Сирський зустрівся з членами новоствореної Воєнної експертної ради ARES (Allied Reform and Expert Support). Він провів змістовну розмову з головою ради генералом сером Річардом Ширреффом та генерал-лейтенантом Павелом Мацко. Головком ЗСУ поінформував колег про оперативну ситуацію на фронті російсько-української війни, застосування нових тактик і видів озброєнь. "Противник не полишає спроб просування та має намір захопити не лише Донбас, а й усю Україну. У відповідь ми системно послаблюємо його спроможності вести війну - цілеспрямовано знищуємо ресурси, логістику та воєнний потенціал, щоразу зриваючи плани ворога", - розповів Сирський. Водночас, за його словами, не варто розраховувати, що ресурси противника швидко вичерпаються.