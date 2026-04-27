Стубб назвал соотношение потерь в войне РФ против Украины

06:05 27.04.2026 Пн
Президент Финляндии озвучил количество погибших и ранных на войне РФ против Украины за четыре месяца
aimg Юлия Маловичко
Стубб назвал соотношение потерь в войне РФ против Украины

Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла в четыре раза больше военнослужителей, нежели Украина.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

"Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца - извините за мрачность, и я понимаю, что это жесткие слова, но за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат", - заявил президент Финаляндии.

Он также отметил, что удары были нанесены с помощью дронов, при соотношении одного погибшего украинца к пяти погибшим россиянам.

Как известно, переговоры по миру между Украиной и РФ зашли в тупик из-за конфликта на Ближнем Востоке, потому что многое было сделано со стороны США, как втянутые в другую войну - с Ираном.

Однак президент США Дональд Трамп накануне заявил, что продолжает вести диалог с российским диктатором Владиимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским.

Газета NYT писала накануне, что ни Украина, ни Россия на сегодняшний день не имеют путей к миру либо победе одной из сторон.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял на днях, какая действительно ситуация на фронте, так как Москва неедко приходит к манипуляциям и фейкам.

