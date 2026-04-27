Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла в четыре раза больше военнослужителей, нежели Украина.

"Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца - извините за мрачность, и я понимаю, что это жесткие слова, но за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат", - заявил президент Финаляндии. Он также отметил, что удары были нанесены с помощью дронов, при соотношении одного погибшего украинца к пяти погибшим россиянам.