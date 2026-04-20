Фінляндія залучить резервістів до патрулів на тлі інцидентів з українськими дронами

Фінляндія планує залучити військових резервістів до патрулювання через інциденти з українськими дронами, які опиняються над країною під час атак на російські об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

У Збройних силах Фінляндії зауважили, що українські безпілотники, які летять атакувати російські порти поблизу Санкт-Петербурга, іноді залітають у повітряний простір країни.

У зв'язку з цим резервістів запрошують долучитися до спостереження, яке забезпечує армія та інші структури.

Залучення відбуватиметься у форматі навчань для поновлення навичок. Запрошення надійдуть тим резервістам, які раніше дали згоду на участь у таких заходах.

Використання досвіду резервістів має знизити навантаження на регулярні служби. Наразі нагляд за повітряним простором біля кордонів із Росією вимагає великих ресурсів армії та прикордонників, оскільки моніторинг ведеться на суходолі та в морі.

Крім того, у збройних силах країни закликали цивільне населення не розголошувати інформацію щодо розташування чи пересування військових підрозділів, зокрема у соцмережах.

Українські дрони в країнах Балтійського моря

Нагадаємо, у Фінляндії наприкінці березня впали два безпілотники. Київ та Гельсінкі підтвердили, що дрони не були спрямовані у бік фінської території, а змінили траєкторію під впливом російських перешкод під час атаки на об'єкти в РФ.