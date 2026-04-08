Стрімкий ріст цін на АЗС проаналізували в АМКУ: перші результати

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проаналізував стрімкий ріст цін на паливо та не виявив доказів змови ключових учасників ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави АМКУ Павла Кириленка у Верховній Раді.

"Усі без виключення оператори АЗС зазначають, що їх продажі й відповідно їх рентабельність відчутно знизились, тому вони самі зацікавлені, та готові знизити ціни", - заявив Кириленко.

За його словами, в цілому, останнім часом було зафіксовано зростання обсягу попиту та скорочення обсягу пропозиції на бензин та дизель. Також важливі фактичне збільшення вартості нафтопродуктів та прогноз подальшого зростання собівартості.

"Наразі Антимонопольним комітетом на підставі вже отриманих даних станом на сьогодні не зафіксовано доказів змови учасників ринку щодо підвищення цін", - додав глава АМКУ.

Серед інших факторів, що сприяли росту цін на АЗС – це зростання логістичних витрат і митних платежів, а також коливання курсу валют.

Водночас він наголосив, що ринок пального в Україні є нерегульованим, а ціни формуються ринковим шляхом, але у разі виявлення порушень у майбутньому комітет застосує відповідні заходи.