Стрімкий ріст цін на АЗС проаналізували в АМКУ: перші результати

13:13 08.04.2026 Ср
2 хв
У АМКУ назвали ключові причини здорожчання бензину
aimg Костянтин Широкун
Стрімкий ріст цін на АЗС проаналізували в АМКУ: перші результати

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проаналізував стрімкий ріст цін на паливо та не виявив доказів змови ключових учасників ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави АМКУ Павла Кириленка у Верховній Раді.

Читайте також: Дизель вже по 97 гривень за літр: як змінилися ціни на АЗС 8 квітня

"Усі без виключення оператори АЗС зазначають, що їх продажі й відповідно їх рентабельність відчутно знизились, тому вони самі зацікавлені, та готові знизити ціни", - заявив Кириленко.

За його словами, в цілому, останнім часом було зафіксовано зростання обсягу попиту та скорочення обсягу пропозиції на бензин та дизель. Також важливі фактичне збільшення вартості нафтопродуктів та прогноз подальшого зростання собівартості.

"Наразі Антимонопольним комітетом на підставі вже отриманих даних станом на сьогодні не зафіксовано доказів змови учасників ринку щодо підвищення цін", - додав глава АМКУ.

Серед інших факторів, що сприяли росту цін на АЗС – це зростання логістичних витрат і митних платежів, а також коливання курсу валют.

Водночас він наголосив, що ринок пального в Україні є нерегульованим, а ціни формуються ринковим шляхом, але у разі виявлення порушень у майбутньому комітет застосує відповідні заходи.

Ціни на пальне в Україні йдуть вниз

Раніше глава Кабміну Юлія Свириденко зазначила, що мережа АЗС "Укрнафта" першою відреагувала на різкий спад світових цін на нафту, та розпочала зниження цін.

Також раніше в коментарі РБК-Україна директор Консалтингової групи А-95 Куюн називав умову, за якою українські АЗС можуть почати знижувати ціни на пальне.

Окрім того, у АМКУ розпочали справу щодо стрімкого зростання цін на АЗС. Якщо будуть виявлені порушення, мережам заправних станцій можуть загрожувати штрафи.

Новини
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою