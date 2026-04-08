Стремительный рост цен на АЗС проанализировали в АМКУ: первые результаты

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проанализировал стремительный рост цен на топливо и не обнаружил доказательств сговора ключевых участников рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы АМКУ Павла Кириленко в Верховной Раде.

"Все без исключения операторы АЗС отмечают, что их продажи и соответственно их рентабельность ощутимо снизились, поэтому они сами заинтересованы, и готовы снизить цены", - заявил Кириленко.

По его словам, в целом, в последнее время был зафиксирован рост объема спроса и сокращение объема предложения на бензин и дизель. Также важны фактическое увеличение стоимости нефтепродуктов и прогноз дальнейшего роста себестоимости.

"Сейчас Антимонопольным комитетом на основании уже полученных данных по состоянию на сегодня не зафиксировано доказательств сговора участников рынка по повышению цен", - добавил глава АМКУ.

Среди других факторов, способствовавших росту цен на АЗС - это рост логистических расходов и таможенных платежей, а также колебания курса валют.

В то же время он подчеркнул, что рынок топлива в Украине является нерегулируемым, а цены формируются рыночным путем, но в случае выявления нарушений в будущем комитет применит соответствующие меры.