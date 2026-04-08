ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Стремительный рост цен на АЗС проанализировали в АМКУ: первые результаты

13:13 08.04.2026 Ср
2 мин
В АМКУ назвали ключевые причины подорожания бензина
aimg Константин Широкун
Стремительный рост цен на АЗС проанализировали в АМКУ: первые результаты

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проанализировал стремительный рост цен на топливо и не обнаружил доказательств сговора ключевых участников рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы АМКУ Павла Кириленко в Верховной Раде.

"Все без исключения операторы АЗС отмечают, что их продажи и соответственно их рентабельность ощутимо снизились, поэтому они сами заинтересованы, и готовы снизить цены", - заявил Кириленко.

По его словам, в целом, в последнее время был зафиксирован рост объема спроса и сокращение объема предложения на бензин и дизель. Также важны фактическое увеличение стоимости нефтепродуктов и прогноз дальнейшего роста себестоимости.

"Сейчас Антимонопольным комитетом на основании уже полученных данных по состоянию на сегодня не зафиксировано доказательств сговора участников рынка по повышению цен", - добавил глава АМКУ.

Среди других факторов, способствовавших росту цен на АЗС - это рост логистических расходов и таможенных платежей, а также колебания курса валют.

В то же время он подчеркнул, что рынок топлива в Украине является нерегулируемым, а цены формируются рыночным путем, но в случае выявления нарушений в будущем комитет применит соответствующие меры.

Цены на топливо в Украине идут вниз

Ранее глава Кабмина Юлия Свириденко отметила, что сеть АЗС "Укрнафта" первой отреагировала на резкий спад мировых цен на нефть, и начала снижение цен.

Также ранее в комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы А-95 Куюн называл условие, при котором украинские АЗС могут начать снижать цены на топливо.

Кроме того, в АМКУ начали дело относительно стремительного роста цен на АЗС. Если будут выявлены нарушения, сетям заправочных станций могут грозить штрафы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Антимонопольный комитет Украины АЗС Цены на бензин
