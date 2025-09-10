ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Стрімкий напад": Макрон відреагував на вторгнення російських "Шахедів" у Польщу

Середа 10 вересня 2025 12:06
UA EN RU
"Стрімкий напад": Макрон відреагував на вторгнення російських "Шахедів" у Польщу Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Франції Еммануель Макрон засудив вторгнення російських дронів у польський повітряний простір під час атаки на Україну. Він закликав Росію покласти край цьому "стрімкому нападу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у соцмережі Х.

Макрон назвав неприйнятним вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір під час атаки Росії на Україну.

" Я засуджую це найрішучішим чином та закликаю Росію покласти край цьому стрімкому нападу", - написав французький лідер.

Також він висловив "повну солідарність з польським народом та його урядом".

Французький президент повідомив, що незабаром планує розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників", - підкреслив Макрон.

Російські дрони вночі влетіли до Польщі

У ніч на середу, 10 вересня, російські ударні дрони порушили повітряний простір Польщі. Для відбиття загрози була залучена авіація.

Через масовану атаку та потенційну небезпеку для країни тимчасово призупинили роботу аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.

Після інциденту прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінове засідання уряду, а глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що "є підстави вважати, що це було навмисне, а не випадкове порушення".

Як повідомляють ЗМІ, у Польщі вперше було пошкоджено житловий будинок внаслідок атаки РФ.

Тим часом профільний ресурс Defense Express вважає, що російські війська вже кілька місяців готували удари по Польщі та Литві, адже щонайменше з червня використовують 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Все, що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Франція Атака дронів
Новини
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії