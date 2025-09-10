"Стрімкий напад": Макрон відреагував на вторгнення російських "Шахедів" у Польщу

Президент Франції Еммануель Макрон засудив вторгнення російських дронів у польський повітряний простір під час атаки на Україну. Він закликав Росію покласти край цьому "стрімкому нападу".

"Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників", - підкреслив Макрон.

Французький президент повідомив, що незабаром планує розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також він висловив "повну солідарність з польським народом та його урядом".

" Я засуджую це найрішучішим чином та закликаю Росію покласти край цьому стрімкому нападу", - написав французький лідер.

Макрон назвав неприйнятним вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір під час атаки Росії на Україну.

Російські дрони вночі влетіли до Польщі

У ніч на середу, 10 вересня, російські ударні дрони порушили повітряний простір Польщі. Для відбиття загрози була залучена авіація.

Через масовану атаку та потенційну небезпеку для країни тимчасово призупинили роботу аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.

Після інциденту прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінове засідання уряду, а глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що "є підстави вважати, що це було навмисне, а не випадкове порушення".

Як повідомляють ЗМІ, у Польщі вперше було пошкоджено житловий будинок внаслідок атаки РФ.

Тим часом профільний ресурс Defense Express вважає, що російські війська вже кілька місяців готували удари по Польщі та Литві, адже щонайменше з червня використовують 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

