Стрибок цін на АЗС: в АМКУ зробили важливу заяву
Антимонопольний комітет України продовжує розслідування щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій між найбільшими мережами АЗС, відкрите після різкого стрибка цін на пальне у березні. Водночас наприкінці липня АМКУ окремо обговорив з учасниками ринку нову хвилю подорожчання.
Про це йдеться у відповіді Антимонопольного комітету України на запит РБК-Україна.
Головне:
- Розслідування триває: АМКУ ще у березні відкрив справу щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій (можливої змови) між мережами АЗС через різке подорожчання пального.
- Нова хвиля підвищення цін: Наприкінці липня керівництво Комітету окремо обговорило нове зростання цін із найбільшими мережами АЗС.
- Рекомендації операторам: АМКУ закликав мережі формувати ціни виключно на основі об'єктивних економічних чинників і дотримуватися законодавства про конкуренцію.
- Скарги від водіїв: До АМКУ надходили звернення громадян щодо підвищення вартості палива на АЗС в Україні.
- Остаточного рішення ще немає: Провадження щодо можливих порушень на ринку пального наразі триває, рішення у справі АМКУ ще не ухвалив.
Справа через різке подорожчання пального
У Комітеті зазначили, що після різкого стрибка цін на бензин і дизель на початку березня 2026 року було розпочато перевірку ситуації на ринку.
Уже 9 березня АМКУ відкрив справу за ознаками можливих антиконкурентних узгоджених дій операторів автозаправних станцій. Остаточне рішення у справі ще не ухвалене.
Мережам АЗС дали рекомендації
23 квітня Комітет видав рекомендації учасникам паливного ринку. У них АЗС закликали формувати та змінювати ціни лише на підставі об'єктивних економічних факторів із дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
У відповідь оператори повідомили АМКУ, що врахували ці рекомендації та заявили про самостійне формування цін відповідно до ринкових умов.
Що кажуть в АМКУ про нинішні ціни
У відповіді на запит РБК-Україна Комітет зазначив, що ціни на нафтопродукти в Україні не підлягають державному регулюванню. Вільне ціноутворення передбачає, що вартість пального формується балансом попиту та пропозиції, тому АМКУ не здійснює державне регулювання цін.
Водночас в АМКУ повідомили виданню, що отримували звернення громадян щодо різкого подорожчання пального та постійно аналізують стан конкуренції на ринку. У разі виявлення порушень обіцяють вживати заходів відповідно до законодавства.
Нове зростання цін вже обговорили з мережами
Крім того, 31 липня голова АМКУ провів робочу зустріч із представниками найбільших мереж АЗС.
Сторони обговорили нову хвилю подорожчання пального, яку пов'язують із загостренням ситуації на Близькому Сході, а також заходи для мінімізації наслідків паливної кризи для України.
Які ціни пропонують АЗС зараз
Після стрімкого подорожчання наприкінці липня ціни на пальне в Україні тимчасово стабілізувалися. Станом на 6 серпня найбільші мережі АЗС не змінювали роздрібні цінники порівняно з попереднім днем, однак вартість бензину й дизеля залишається на рекордно високих рівнях.
Фото: ціни на АЗС станом на 6 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Найдешевший бензин А-95 серед найбільших мереж коштує 79,90 грн/л, тоді як найдорожчий - 85,40 грн/л. Дизельне пальне продають за ціною від 89,90 грн/л до 95,90 грн/л (преміальне сягає 98,90 грн/л), а автогаз - від 42,90 грн/л до 44,50 грн/л.