"100 грн перетнемо - факт": що відбувається з цінами на бензин та дизель і яка "нова межа"

Ціни на пальне в Україні продовжують стрімко зростати через накладення одразу кількох кризових факторів. Вартість пального незабаром може перетнути позначку в 100 грн.

Що відбувається з цінами на АЗС сьогодні і до чого готуватися українцям - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Стрімке подорожчання: В Україні з минулої п'ятниці, 17 липня, різко зросли ціни на пальне у всіх провідних мережах АЗС - загалом на 3-6 грн за літр, внаслідок чого найдешевший дизель уже перевищив позначку у 80 грн.

В Україні з минулої п'ятниці, 17 липня, різко зросли ціни на пальне у всіх провідних мережах АЗС - загалом на 3-6 грн за літр, внаслідок чого найдешевший дизель уже перевищив позначку у 80 грн. Прогноз до 105 гривень: За словами гендиректора групи компаній Prime Group Дмитра Льоушкіна, ціни обов'язково перетнуть психологічну межу у 100 грн і можуть сягнути 105 грн за літр через те, що компанії наразі працюють у збиток і змушені швидко підвищувати вартість.

За словами гендиректора групи компаній Prime Group Дмитра Льоушкіна, ціни обов'язково перетнуть психологічну межу у 100 грн і можуть сягнути 105 грн за літр через те, що компанії наразі працюють у збиток і змушені швидко підвищувати вартість. Причини кризи: Основні фактори подорожчання - нафта на світовому ринку, яка наближається до 100 доларів, дефіцит ресурсів у Європі, логістичні проблеми, а також накладення високого сезону жнив і валютних коливань.

Що відбувається з цінами на АЗС

Ціни на пальне в Україні почали зростати з минулої п'ятниці. Загалом вартість пального зросла на 3-6 грн. Найдешевший дизель наразі перевищив 80 грн.

Що змінилося (порівняно з п'ятницею, 17 липня):

ОККО: Підняла ціни на всі види бензину на 3 грн/л (Pulls 100, Pulls 95 та А-95 Євро), а дизельне паливо (ДП Pulls та ДП Євро) подорожчало на 5 грн/л. Ціна на газ залишилася без змін.

Підняла ціни на всі види бензину на 3 грн/л (Pulls 100, Pulls 95 та А-95 Євро), а дизельне паливо (ДП Pulls та ДП Євро) подорожчало на 5 грн/л. Ціна на газ залишилася без змін. WOG: Збільшила вартість бензину на 4 грн/л (марки 100, 95 Mustang та 95 Євро). Дизпаливо (ДП Mustang та ДП Євро-5) додало в ціні 6 грн/л. Газ залишився на колишньому рівні.

Збільшила вартість бензину на 4 грн/л (марки 100, 95 Mustang та 95 Євро). Дизпаливо (ДП Mustang та ДП Євро-5) додало в ціні 6 грн/л. Газ залишився на колишньому рівні. SOCAR: Підняла ціни на бензин на 3-4 грн/л (NANO 100 і А-95 дорожчі на 4 грн, NANO 95 - на 3 грн). Усі види дизпалива (NANO Extro та NANO) подорожчали на 4 грн/л. Ціна на газ не змінилася.

Підняла ціни на бензин на 3-4 грн/л (NANO 100 і А-95 дорожчі на 4 грн, NANO 95 - на 3 грн). Усі види дизпалива (NANO Extro та NANO) подорожчали на 4 грн/л. Ціна на газ не змінилася. "Укрнафта": Зафіксувала зростання на бензин: марки 98 Energy, 95 Energy та А-95 подорожчали на 3 грн/л, а А-92 - на 5 грн/л. Обидва види дизельного палива (звичайне та Energy) зросли в ціні на 4,5 грн/л, а автогаз подорожчав на 1 грн/л.

Ціни на АЗС сьогодні

Фото: ціни на АЗС 23 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 91,90 грн (+3 грн)

Бензин Pulls 95: 84,90 грн (+3 грн)

Бензин А-95 Євро: 81,90 грн (+3 грн)

ДП Pulls: 87,90 грн (+5 грн)

ДП Євро: 84,90 грн (+5 грн)

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн (+4 грн)

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн (+4 грн)

Бензин 95 Євро: 82,90 грн (+4 грн)

ДП Mustang: 88,90 грн (+6 грн)

ДП Євро-5: 85,90 грн (+6 грн)

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн (+4 грн)

Бензин NANO 95: 86,90 грн (+3 грн)

Бензин А-95: 83,90 грн (+4 грн)

ДП NANO Extro: 87,90 грн (+4 грн)

ДП NANO: 84,90 грн (+4 грн)

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 84,90 грн (+3 грн)

Бензин 95 (Energy): 80,90 грн (+3 грн)

Бензин А-95: 77,90 грн (+3 грн)

Бензин А-92: 75,90 грн (+5 грн)

ДП (Energy): 82,40 грн (+,4,5 грн)

ДП: 80,40 грн (+,4,5 грн)

Газ: 39,40 грн (+1 грн)

Головні фактори подорожчання пального

Як пояснив у коментарі РБК-Україна засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін, найближчим часом вартість пального може перетнути позначку у 100 грн.

"У мене вчора питали за максимум, я сказав, що більше 100 гривень буде, а сьогодні я вже бачу 105 грн. Що 100 грн перетнемо - це факт, тут без варіантів. А як швидко - швидко. Зараз на кордоні 90 грн коштує дизель, його потрібно вже продавати більше ста. А зараз таких цін немає, тому зараз все паливні компанії працюють у збиток. І довго це тривати не буде, тому вони будуть досить швидко підвищувати ціну", - пояснив він, додавши, що межа у 105 грн може бути не остаточною.

За словами експерта, на вартість пального наразі впливають такі фактори:

Світовий ринок та нафта: Ціна на нафту наближається до 100 доларів. Втручання хуситів і перекриття протоки вплинули на світові котирування, а Саудівська Аравія та Емірати відрізані через Ормузьку протоку.

Дефіцит ресурсу в Європі: На європейському ринку відсутні ресурси з Туреччини, Росії, Казахстану та Білорусі, а потужності переробки зайняті через те, що Росія все скуповує. Маленькі обсяги від Ізраїлю чи Азербайджану не можуть врятувати ситуацію.

Логістичні проблеми в Україні: Греція не надає танкери для перекидки палива. Крім того, через сухий Дунай кораблі беруть лише по тисячі тонн замість 4-5 тисяч через велику осадку.

Додаткові труднощі: Це період жнив і високого сезону ("джекпот" з усіх факторів одночасно), а також валютні коливання. Додатково жнива ускладнені тим, що фермери не можуть продавати зерно через те, що кораблі не заходять до Одеси.

Чи впливають обстріли АЗС на ріст цін?

Льоушкін зазначає, що ворожі обстріли заправок не впливають на ріст цін. За його словами, "шахеди" знищують лише наземну частину (магазини, стели), тоді як підземні резервуари, насоси та трубопроводи залишаються неушкодженими.

Експерт пояснює, що замість зруйнованого магазину ставлять невеликий МАФ, і робота швидко відновлюється. Він зазначає, що масових атак на АЗС зараз немає, оскільки росіяни побачили неефективність таких ударів для руйнації функціональності.