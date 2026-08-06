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Бензин, дизель і газ: водіям показали актуальні ціни на АЗС 6 серпня

09:04 06.08.2026 Чт
2 хв
Різниця на літрі пального між АЗС сягає 6 гривень
aimg Марія Кучерявець
Бензин, дизель і газ: водіям показали актуальні ціни на АЗС 6 серпня Фото: Вартість пального в найбільших мережах АЗС залишається без змін (інфографіка РБК-Україна)
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Українські АЗС оновили роздрібні цінники на пальне станом на четвер, 6 серпня. Попри відносну стабільність на ринку, розкид цін між різними мережами заправних станцій залишається суттєвим.

Скільки коштує бензин, ДП та автогаз на АЗС - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Бензин А-95 (стандарт): діапазон цін коливається від 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR).
  • Дизельне пальне (стандарт): від 89,90 грн/л ("Укрнафта") до 95,90 грн/л (SOCAR).
  • Газ: найдешевший варіант пропонує "Укрнафта" (42,90 грн/л), тоді як на WOG ціна становить 44,50 грн/л.

Що відбувається з цінами на АЗС

Порівняно з попереднім днем ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ залишаються без змін.

Звичайний бензин А-95 за найменшою ціною серед названих мереж пропонують на АЗС "Укрнафта" - 79,90 грн/л, тоді як на SOCAR ціна сягає 85,40 грн/л (різниця 5,50 грн/л). На OKKO та WOG стандартний А-95 коштує 82,90 та 83,50 грн/л відповідно.

Бензин, дизель і газ: водіям показали актуальні ціни на АЗС 6 серпня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 6 серпня (інфографіка РБК-Україна)

На дизельне пальне мінімальна ціна зафіксована на "Укрнафті" (89,90 грн/л), найвища - на SOCAR (95,90 грн/л). Різниця становить 6,00 грн/л.

Цінники на автогаз коливаються від 42,90 грн/л ("Укрнафта") до 44,50 грн/л (WOG).

Деталізація цін на АЗС 6 серпня, четвер

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 83,50 грн
  • ДП Mustang: 96,80 грн
  • ДП Євро-5: 93,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДП NANO Extro: 98,90 грн
  • ДП NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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